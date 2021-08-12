Україна повідомила Гаагу про культурні злочини Росії в окупованому Криму

До Міжнародного кримінального суду у Гаазі Україна відправила чергове інформаційне звернення. Воно стосується культурних об'єктів і спадщини, які Росія незаконно собі привласнила у Криму.

Офіс генпрокурора спільно з експертами з міжнародного гуманітарного та кримінального права зібрали багато доказів про привласнення і руйнування культурної спадщини. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила очільниця відомства.

Тим часом Біля окупованого Сімферополя злива затопила будинки та дорогу на Ялту: відео

Які об'єкти у Криму руйнує Росія

Культурні цінності, що перебувають у музеях Криму та Севастополя і культурна спадщина є власністю України. Це її національне багатство і складова національного культурного надбання.

У документі наведені докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини. Серед них йдеться про такі:

стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора;

історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї – Ханський палац, Чуфут-Кале;

Кримська астрофізична обсерваторія;

вежа Костянтина та Докова башта у Феодосії;

церква Івана Предтечі у Керчі;

незаконні археологічні розкопки на території поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен.

До того ж українська делегація детально описала інші злочини офіційної влади Росії.

Серед них:

незаконний обіг предметів культури,

злочинна недбалість у процесі так званої «реставрації» об’єктів культури,

проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їх руйнування та пограбування,

переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території.

Будівництво траси, яке знищило культурну спадщину

Десятки об'єктів культурної спадщини України та людства знищило будівництво так званої траси "Таврида". Це траса Керч – Севастополь та шляхопровід у Севастополі.

Разом зі спорудженням Кримського мосту Резолюція Генасамблеї ООН визнає їх такими, що сприяють подальшій мілітаризації півострова.

Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права, та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду,

– написала Ірина Венедіктова.

Над документом працював Офіс генпрокурора, громадська організація "Регіональний центр прав людини", "Євромайдан – Крим" та Українська асоціація міжнародного права. Під документом також поставили підписи провідний експерт "Регіонального центру прав людини" Роман Мартиновський та адвокат Української Гельсінської спілки Максим Тимочко.

Україна знає про 100 фактів руйнування пам'яток

Наразі органи правопорядку Криму розслідують 23 кримінальних провадження щодо культурної спадщини. Вони стосуються понад 100 фактів: