Україна повинна відновлюватися за конфісковані у Росії гроші, – Милованов

Росія продовжує нещадно руйнувати українську інфраструктуру та вбивати мирних мешканців. Економічні експерти кажуть, що Україну треба відбудовувати за конфісковані в Росії гроші.

Про це розповів президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі 24 каналу.

До теми Треба потиснути ще 3 – 6 місяців, – Милованов про ізоляцію Росії від світу

За його словами, можна, щоб заморожені гроші росіян конфіскували та за них відбудовували Україну.

Але тут треба постійно вести чітку публічну політику – тобто озвучувати, щоб інші країни конфіскували гроші в російських мільярдерів, але не забирали їх собі, а віддати нам на відновлення,

– каже Милованов.

Бо, на думку Милованова, може бути так – що хтось накладе арешт на активи росіян і конфіскує гроші, а хтось воює. Тут зрозуміло, що воюємо ми, але це неправильно.

Чи існують для цього юридичні механізми? "Звичайно, це конфіскація та передача грошей нам через підтримку. Це легко. Тому з цим треба працювати політично, тиснути та повідомляти, що ці гроші треба буде повернути Україні", – підсумував експерт.

До слова, ворог завдав величезної шкоди інфраструктурі українських міст. На її повне відновлення піде чимало часу. У КШЕ вважають, що критичну інфраструктуру можна буде поновити навіть протягом року, якщо правильно організувати роботу.

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