Україна повністю відмовилася від постачання з Росії запчастин до атомних реакторів

Україна повністю відмовилася від отримання запасних компонентів для атомних реакторів з Росії. А також успішно замінила їх власним виробництвом та продукцією із країн-партнерів.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Інтерфакс-Україна.

Читайте також У Міненерго відповіли, чи вплинула ракетна атака на роботу енергосистеми

Україна не користуватиметься запасними компонентами для атомних реакторів з Росії

"Коли почалася військова агресія Росії, ми повністю відмовилися від поставок із цієї країни й замістили це власним виробництвом або виробництвом у наших країнах-партнерах", – пояснив Котін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Ось один приклад – вкладиші для реакторів ВВЕР-440, які виробляли тільки в Росії. Разом із нашим американським партнером Westinghouse ми порушили монополію Росії на виробництво палива для таких реакторів, але, крім цього, потрібні ще й вкладиші. І тепер ми їх можемо виробляти,

– зауважив голова НАЕК.

Крім того, Котін додав, що Україна зараз стоїть на шляху розвитку технології малих модульних реакторів, що стосується концепції створення українського хабу ядерних технологій.

"Ми уважно відстежуємо технології ММР усіх провідних компаній, з багатьма є меморандуми й ми плануємо підписувати угоди щодо будівництва в Україні заводів із виробництва компонентів для таких реакторів", – зазначив очільник НАЕК. За його словами, ММР – це перспективний напрям. Український хаб ядерних технологій "постачатиме і потужності, і електроенергію, і обладнання, і компоненти для ММР іншим країнам".

Зауважимо, що у квітні цього року "Енергоатом" і Holtec підписали угоду про будівництво заводу з виготовлення компонентів для ММР. Документом сторони задекларуали план встановлення до 20 реакторів SMR на територіїї нашої держави.

До слова, у вересні 2023 року Україна вперше завантажила ядерне паливо Westinghouse у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС. Американське паливо працюватиме в активній зоні реактора з російським, поступово заміщуючи його.

Першочергово, проєкт експлуатації палива Westinghouse хотіли запустити у 2025 році. Однак, після початку повномасштабної російської агресії вдалося істотно скоротити терміни виробництва цього палива у Швеції.

Відтак, "Енергоатом" став першою у світі енергогенеруючою компанією, що експлуатує реактори радянського дизайну і водночас реалізувала проєкт з диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440.