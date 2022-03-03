Україна працює над технічною стороною інтеграції енергосистеми з ЄС

Герман Галущенко повідомив, що з першого дня війни (24 лютого) українська енергосистема успішно працює в ізольованому режимі. Вона довела свою стабільність та наразі забезпечує частоту мережі 50 герц.

Міністр енергетики Галущенко заявив, що немає жодних причин для обмеження електроспоживання. Атомні, теплові та гідроелектростанції працюють стабільно.

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Оператори систем розподілу та передачі працюють також стабільно. Пошкоджені об'єкти намагаються полагодити максимально швидко у цілодобовому режимі.

Європа сьогодні вже бачить, що крім російської війни існує ще й енергетична війна з Росією. І саме тому ЄС ухвалив рішення якомога швидше приєднати Україну до європейської енергосистеми,

– заявив Галущенко.

Наразі Україна активно працює над технічною стороною процесу інтеграції вітчизняної енергосистеми з європейською. Це зроблять вже найближчим часом.

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