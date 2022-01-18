Понад 150 батальйонів: Україна прискорює формування підрозділів тероборони

В Україні прискорюють формування територіальної оборони. Відповідні підрозділи повинні з'явитися у всіх регіонах.

У Міністерстві оборони заявили, що у складі сил територіальної оборони триває формування 25 бригад. Їх утворюють за принципом одна бригада на регіон.

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Основи формування тероборони в Україні

Усі бригади об'єднуватимуть понад 150 батальйонів: один батальйон на район.

Постійна чисельність сил територіальної оборони у мирний час складатиме 10 тисяч військовослужбовців,

– повідомляє відомство.

Водночас по штату особливого періоду підрозділи тероборони налічуватимуть понад 130 тисяч людей. Для цього сформують відповідний резерв.

Етапи формування сил ТрО

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що розгортання системи територіальної оборони відбуватиметься у 3 етапи. Він також нагадав, що ТрО – окремий рід сил у складі Збройних сил України.

"На першому етапі бригади й батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу. Це відбувається просто зараз", – повідомив міністр.

У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців ЗСУ. Їхнім завданням є командування, навчання та злагодження цивільних, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО. Кожен батальйон налічуватиме до 600 людей.

Формування резерву ТрО по штатах особливого періоду – це другий етап після того, як у батальйонах та бригадах створять організаційно-управлінське ядро. За тими, хто служитиме у силах ТрО, закріплять зброю.

Резніков зазначив, що станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів ТрО по всій Україні. У прикордонних регіонах бригади тероборони з початку січня набули 70% спроможності мирного часу.

Після формування штату мирного часу та резерву для особливого періоду на третьому етапі розглядатимуть питання про необхідність створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад.

Як потрапити до територіальної оборони

Денис Семирог-Орлик, заступник голови Ради резервістів 112 Окремої Бригади територіальної оборони, раніше розповів, що для запису до лав територіальної оборони треба звернутись у своєму військкоматі до офіцера територіальної оборони (або начальника штабу чи командира батальйону).

Якщо у військкоматі людині відмовили, вона може також знайти в інтернеті найближчий активний батальйон й звернутись туди. Офіцер має розповісти, які кроки слід виконати та у якій послідовності.

Далі треба пройди медичну комісію та зібрати довідки від певних спеціалістів. Також потрібно отримати довідку про несудимість та психоневрологічного диспансеру.

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