Україна продовжила пільгове мито на імпорт товарів з Росії

Кабінет Міністрів України 2 грудня продовжив пільгові ставки ввізного мита щодо імпорту товарів з Росії. Дію пільг продовжили на рік – до 31 грудня 2022 року.

У пояснювальній записці Кабмін вказує, що причиною цього є торгівельні обмеження Росії щодо України. Після припинення порушень договору з боку Москви ця постанова може втратити чинність.

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Що зробила Росія

У 2015 році Володимир Путін видав указ, яким припинив дію договору з Україною про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Через це до українських товарів Росія застосовує ввізне мито.

У постанові Кабміну також наголошують, що Росія застосовує й інші торговельні заборони й обмеження щодо України. Таким чином держава-агресорка шкодить економічним інтересам Києва. Також в уряді назвали такі дії Росії дискримінацією України у сфері торгівлі.

Торгівля України

У 2020 році Китай став головним торговельним партнером України, на другому місці опинилася Росія, третя – Німеччина. З квітня 2021 року уряд розширив перелік російських товарів, заборонених до імпорту в Україну, а саме: пшеницю, соняшникову олію, мийні засоби і папір.

За підсумками 2020 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Білоруссю сягнув 4,4 мільярда доларів, що на 20,9% менше, ніж у 2019 році.

За період з січня по серпень 2021 року, як повідомляла митниця, експорт з України до країн ЄС зріс на 52%, а на 40% зріс показник імпорту палива з ЄС.

Також Україна цьогоріч помітно збільшила обсяг міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією всіх видів.

Повний текст Олексія Гончаренка у телеграмі:

Кабмін продовжив до 31 грудня 2022 року застосування пільгових ставок ввізного мита щодо імпорту товарів з РФ.

Як пишуть в пояснювальній записці, це пов'язано з торгівельними обмеженнями, які застосовує Росія щодо України.