Україна продовжила пільгове мито на імпорт товарів з Росії

2 грудня 2021 , 17:56
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Джерело:

телеграм Олексія Гончаренка

Кабінет Міністрів України 2 грудня продовжив пільгові ставки ввізного мита щодо імпорту товарів з Росії. Дію пільг продовжили на рік – до 31 грудня 2022 року.

У пояснювальній записці Кабмін вказує, що причиною цього є торгівельні обмеження Росії щодо України. Після припинення порушень договору з боку Москви ця постанова може втратити чинність.  

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Що зробила Росія 

У 2015 році Володимир Путін видав указ, яким припинив дію договору з Україною про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Через це до українських товарів Росія застосовує ввізне мито. 

У постанові Кабміну також наголошують, що Росія застосовує й інші торговельні заборони й обмеження щодо України. Таким чином держава-агресорка шкодить економічним інтересам Києва. Також в уряді назвали такі дії Росії дискримінацією України у сфері торгівлі. 

Торгівля України

Повний текст Олексія Гончаренка у телеграмі:

Кабмін продовжив до 31 грудня 2022 року застосування пільгових ставок ввізного мита щодо імпорту товарів з РФ.

Як пишуть в пояснювальній записці, це пов'язано з торгівельними обмеженнями, які застосовує Росія щодо України.

Автор: Олег Терещенко