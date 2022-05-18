Україна продовжує боротися за кримськотатарський народ і повернення Криму
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Війна Росії проти України почалася саме з окупації Криму. Тоді, вже здається в далекому 2014-му, Росія розпочала свої загарбницькі дії, які тривають й дотепер.
Злочин проти людства
Через російську агресію, кримськотатарський народ вимушений був покидати свій рідний дім.
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Вже не вперше. До цього, у часи Другої світової, 18 – 20 травня 1944 року радянська влада проводила масову депортацію кримських татар.
Це був прямий злочин проти корінного народу, до якого СРСР вдавався численні рази. Серед обґрунтувань депортації — повна брехня про дезертирство та колабораціонізм.
Внаслідок насильницьких дій загинули тисячі кримських татар, а іншим — забороняли повернутися додому на свою землю десятки років. Заселяючи натомість територію Криму росіянами.
Крим — це Україна
Анексія Криму актуалізувала проблему корінного народу півострова.
Україна сьогодні продовжує боротися за кримськотатарський народ та за повернення АР Крим до України. Віримо, що згодом це обовʼязково станеться.
Крим — це Україна! Вічна пам'ять всім жертвам геноциду кримськотатарського народу!
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