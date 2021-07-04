Пишаємося, ви об'єднали всю країну: політики подякували Україні за виступ на Євро-2020

У 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України розгромно програла Англії з рахунком 0:4. Щоправда, "синьо-жовті" вже досягли багато чого, опинившись у вісімці найкращих команд Європи. Це відзначають українські посадовці та політики.

Українські політики також уболівали всім серцем за українську збірну. За їхніми словами, "синьо-жовті" – молодці, оскільки "подарували Україні футбольне свято". Ба більше, об'єднали всю країну.

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Україна на Євро-2020: реакція політиків

Прем'єр Денис Шмигаль зауважив, що покидаємо Євро-2020 у вісімці найкращих.

Дякуємо нашим хлопцям за те, що подарували Україні це футбольне свято. Найбільші перемоги в нас – ще попереду,

– наголосив він у телеграмі.

Мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці подякував українським хлопцям і тренеру Андрієві Шевченку. За його словами, потрапивши до чвертьфіналу, Україна відчула смак перемоги.

"Ви об'єднали всю країну. Все, що після, – назвемо досвідом для наступних перемог. Слава Україні!" – заявив Садовий.

Київський міський голова Віталій Кличко також висловив підтримку українським футболістам. Він зазначив, що гра проти однієї з найсильніших збірних не тільки Європи, а й світу, була для українців випробуванням.

Збірна України, що вперше вийшла до чвертьфіналу Євро, показала силу духу та волю до перемоги. І показала потенціал команди. Шлях до великих звершень неможливий без поразок і розчарувань. Вони дають досвід, гартують волю і налаштовують на вдосконалення майстерності,

– каже мер Києва.

Чиновник додав, головне – не те, упав ти чи ні. Головне – чи зміг ти потім підійнятися та гідно йти далі.

"До перемоги! Слава Україні! Героям слава!" – підсумував Кличко.

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев сказав величезне дякую за характер, волю та гідний результат.

"Пишаємося вами, хлопці", – констатував парламентар.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав збірну України "героями, які самовіддано боролись протягом всього чемпіонату. Але десь не вистачило удачі. Адже Англія була єдиною командою на турнірі, хто ще не пропустив жодного м’яча у власні ворота. І тому грати було вдвічі важче.

"До домашнього ЄВРО-2012 ми не грали у фінальних стадіях, але цей чемпіонат Європи став для нас третім поспіль. І ми показали крутий результат! Вихід до 1/4 фіналу – вже великий успіх, якого не було би без важкої роботи", – зауважив він.

Єрмак додав, що вся Україна підтримувала українську збірну в єдиному вболівальницькому пориві.

Нас було більше ніж 40 мільйонів і ми були єдиними. Наступного разу повернемось сильнішими!,

– резюмував керівник Офісу Президента.

Слова підтримки та подяку за гру на Євро-2020 висловили й у Міноборони та Українській асоціації футболу. Останні зазначили, що "ми написали нову історію".



Подяка УАФ збірній Україні за виступ на Євро-2020 / Скриншот 24 каналу

Подякувала Україні й посол Великої Британії

Диппредставниця Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначала, що грали великі друзі – Англія та Україна.

Цікаво, що переглядала вона матч у Одесі. До початку протистояння пані посол зауважила, що пишається виходом як англійців, так і українців до чвертьфіналу.