Україна пропонує російським солдатам життя та 5 мільйонів рублів, якщо вони здадуться в полон

Міністерство оборони підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Україна пропонує російським солдатам вибір: загинути на загарбницькій війні або отримати повну амністію і 5 мільйонів рублів компенсації.

Кошти для забезпечення цієї ініціативи збирають лідери світової ІТ-індустрії, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Отримати гроші та правовий захист України російські військові зможуть лише тоді, коли добровільно складуть зброю та здадуться у полон.

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Авторами такої ініціативи стала міжнародна IT-спільнота. За словами посла Фонду ООН Маші Єфросиніної, айтішники з усього світу зібрали і продовжують збирати мільйони доларів, щоб виплатити російським військовим по 5 мільйонів рублів – у криптовалюті, на рахунок або готівкою. Кошти солдати отримають, щойно здадуться з озброєнням та військовою технікою. А от амністію – після суду.

Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, – наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта, – пощади не буде, – підсумував глава Міноборони.

Російські військові можуть здатися добровільно / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

Кожен охочий скласти зброю може звернутися за телефоном: + 380 91 48 10 446.

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