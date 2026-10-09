"Це інвестиція у війну": Зеленський розкритикував дозвіл США на продаж російського дизеля

Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити Росії продавати дизельне паливо. Президент наголосив, що послаблення санкцій без чітких і тривалих домовленостей про деескалацію лише заохочуватиме Москву продовжувати терор проти України.

Про це повідомляється у зверненні Володимира Зеленського.

Зеленський звернувся до США через рішення щодо Росі

Президент наголосив, що мир неможливо забезпечити поступками агресору.

Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити,

– сказав він.

Глава держави зауважив, що після європейського рішення про зняття санкцій з російських олігархів російські удари та знущання з людей не припинилися, а посилилися.

Серед прикладів були ракетний удар по житловому будинку в Прилуках, застосування авіабомб по міських автобусах у Краматорську, а також постійні атаки на енергетичну інфраструктуру Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та інших міст. Внаслідок російського терору є десятки загиблих і сотні поранених.

Зеленський вважає, що Росія вдається до терору через нездатність досягти визначених цілей на фронті. Цього року російська армія на фронті слабша, ніж у будь-який інший період війни, а Володимир Путін намагається використати кулуарні домовленості, щоб домогтися послаблення санкцій і виграти час для продовження бойових дій.

Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з Росією – це очевидна слабкість, це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу,

– наголосив Зеленський.

Україна готова до дзеркальних кроків для зниження інтенсивності бойових дій. Американська команда знає позицію Києва щодо такого підходу.

Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу,

– сказав він.

Під час зустрічі в Києві з українською стороною побувала двопартійна делегація Конгресу США. Американські представники запитали, що потрібно для завершення війни. Президент відповів, що необхідні сильна підтримка України, санкції відповідно до закону Ліндсі Грема та тиск на Росію.

Глава держави закликав Сполучені Штати підтримати захист українців і провести з Москвою сильну розмову, яка сприятиме реальній деескалації, а не новим поступкам Кремлю.

Нагадаємо, Дональд Трамп домовився із Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Після телефонної розмови лідерів 9 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про видачу тимчасової генеральної ліцензії, яка дозволяє такі поставки.

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) негайно надало відповідний дозвіл. Обмеження на постачання російського дизельного пального послабили до 7 квітня 2027 року. За словами Трампа, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – 1 мільйон тонн.

Також американський президент заявив про плани постачання ще 3 мільйонів тонн, залежно від стану російських нафтопереробних заводів. На тлі оголошення про дозвіл на експорт російського дизеля індекс Московської біржі різко зріс.