Київ просив у Польщі зброю Південної Кореї: Дуда пояснив, чому відмовив

Президент Польщі розповів про розмову, яку мав із українськими партнерами. Як виявилося, Київ звернувся до Варшави із проханням передати йому закуплену у Південній Кореї зброю. Дуда пояснив, чому відмовився задовольняти цей запит.

Анджея Дуду, який перебуває з візитом у Південній Кореї, журналісти запитали, чи враховувався такий сценарій: якщо Сеул вирішить передати зброю Україні, чи може Польща переслати їй зброю, отриману від Південної Кореї для себе.

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Чому Дуда сказав Києву "ні"

Дуда чітко заявив, що такий варіант не розглядається. Варшава не могла б передати комусь зброю, яку нещодавно закупила на мільярди злотих із кишень своїх платників податків. "Ця зброя призначена для безпеки та оборони Республіки Польща", – наголосив президент.

Він визнав, що його про це просили українські партнери. Втім, Дуда чітко відповів, що не може віддавати зброю, куплену на гроші польських громадян.

До слова, Сеул займається поставкою до Польщі танків нового покоління К2.

Нагадаємо, що на тлі участі військових Північної Кореї у війні на боці Росії у Південній Кореї не виключають відправку своїх фахівців до України.