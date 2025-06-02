"Припиніть кидатися божевільними цифрами": Мединський відреагував на пропозицію повернути дітей

Сьогодні, 2 червня, у Стамбулі між українською та російською делегаціями відбулися переговори щодо завершення війни. Українська сторона, зокрема, запропонувала повернути депортованих дітей.

Голова російської делегації Владімір Мединський відреагував на пропозицію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста видання Economist Олівера Керрола.

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Що сказав Мединський про повернення українських дітей

Керрол, посилаючись на джерело, яке обізнане з перебігом переговорів, каже, що Мединський прокоментував пропозицію України повернути депортованих українських дітей проханням "не влаштовувати шоу для європейських бабусь".

Журналіст додає, що слова Мединського пролунали тоді, коли українська сторона передала список сотень дітей, яких депортували до Росії. Після цього російський представник сказав: "Не влаштовуйте шоу для співчутливих європейських бабусь, у яких і своїх дітей немає".

Окрім цього, за даними Керрола, російська делегація вимагала, щоб на переговорах не було представників США. Зазначимо, що цю вимогу росіяни висували й під час першого раунду переговорів.

Згодом слова Мединського прокоментувало і видання Axios. Там зазначають, що під час переговорів він назвав "пропагандою" заяви про тисячі депортованих українських дітей.

Припиніть кидатися божевільними цифрами. Ми повернемо всіх, хто перебуває в Росії. Ніяких викрадень немає. Російські солдати нікого не викрадають. Вони лише рятували дітей, бо їхнє життя було під загрозою,

– цинічно заявив Мединський.

Додамо, що російська делегація все ж таки запропонувала повернути 10 депортованих дітей до 10 липня. Проте багато маленьких українців досі залишаються на території країни-агресорки.