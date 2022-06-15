Україна просить у Заходу менше зброї, ніж потрібно ЗСУ, – Арестович пояснив чому

Війну проти Росії ми зможемо виграти тоді, коли в Україну надійде достатньо зброї. Це навіть при тому, що ми просимо менше потрібного.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що у Заходу ми просимо менше озброєння, ніж нам потрібно для ефективної роботи. ВІн пояснив причини таких дій.

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Захід не зможе дати так багато зброї

За словами Арестовича, таку тактику українці обрали, бо розуміють, що Захід не зможе надати велику кількість зброї.

Ми завжди просимо мінімум зброї. Це – велика континентальна війна. І якщо росіяни виставили 1200 одиниць зброї 152-мм калібру, то нам потрібно хоча б 500, щоб протистояти. А поки все 1 до 10. І це не бажання розділити НАТО, нажитись за чужий рахунок. Це – звичайна військова необхідність,

– каже Арестович.

Він пояснив, що така наша потреба у зброї є тому, що Україна має вціліти. Зайвого ніхто не просить. За словами Арестовича, він знає, саме формують запити на зброю, був присутній під час цього.

"Проблема у тому, що ми самі применшуємо кількість необхідної зброї, бо розуміємо, що Захід не може нам її надати. Тобто ми просимо менше. Але ми не можемо просити зовсім мало, бо це –велика континентальна війна", – переконаний Арестович.

Західна зброя для України

Союзники та партнери пообіцяли нашій державі підтримку до повної перемоги над Росією. США надали Україна ленд-ліз, за яким ми будемо отримувати зброю у великих кількостях. Зокрема, у Міністерстві оборони США прокоментували постачання перших систем HIMARS, які так потрібні нашій українській армії. Пентагон запевнив, що це лише початок і далі буде більше. Українські воїни вже майже їх освоїли. Наприкінці травня було відомо, що передають 4 такі системи. Зараз цифри ніхто не називає.

Водночас поки ситуація виглядає так, що західне озброєння надходить в Україну повільними темпами і в недостатній кількості. Це підтверджувала й заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, зараз Збройні Сили України мають лише 10% з того озброєння, яке ми просимо в Заходу. Можливості стосовно озброєння та кількості військовослужбовців країни-агресорки значно переважають наші. Тому без західної зброї ми виграти в цій війні не зможемо.

При цьому вже навіть почали насміхатися з того, як Німеччина обіцяє передати Україні зброю, але досі нічого нам не надходило. Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів припускав, що між Німеччиною та Росією можуть бути якісь неформальні домовленості або очікування. Адже пояснення ситуації з боку Німеччини кожного разу дивує і виглядає мало реалістичним.

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