Україна пройшла шлях від коктейлів Молотова до найкращих у світі БпЛА, – глава Пентагону

На початку повномасштабної війни українці використовували коктейлі Молотова, щоб захиститися від техніки російських загарбників. Проте тепер в Україні виробляють одні з найкращих безпілотників у світі.

Про це очільник Міноборони США Ллойд Остін заявив на зустрічі з українськими студентами, інформує 24 Канал.

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В Україні виробляють одні з найкращих дронів у світі

Очільник Пентагону зауважив, що українські військові під час початку повномасштабного вторгнення Росії організовували на Київщині засідки на російські танки з коктейлями Молотова у руках. Він підкреслив, що у таких засідках також брали участь і пересічні громадяни.

На бурхливій українській оборонно-промисловій базі українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі. А досвідчені українські війська ППО захищають військових та сім'ї. І ваші солдати показали неймовірну майстерність,

– додав Ллойд Остін.

Крім цього, глава Міноборони США пояснив, чому Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у війні. За його словами, Україна важлива для безпеки Америки з 4 очевидних причин.

"Війна Путіна загрожує європейській безпеці. Війна Путіна кидає виклик нашим союзникам по НАТО. Війна Путіна атакує наші спільні цінності. Війна Путіна – це фронтальний напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх нас", – підкреслив Остін.