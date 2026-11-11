Україна разом із партнерами розробляє проєкти супроводу суден у Чорному морі, – Зеленський

Україна разом із партнерами розробляє проєкти супроводу суден у Чорному морі із застосуванням різних типів безпілотників. Такий супровід необхідний для безпеки аграрного експорту, адже Росія продовжує атакувати судна дронами та ракетами.

Про це повідомив глава держави під час спілкування із журналістами.

Як Україна планує захищати судна в Чорному морі?

Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із міжнародними партнерами працює над проєктами, які передбачають супровід суден у Чорному морі. Для цього планують використовувати різні типи безпілотників.

За словами глави держави, такі заходи потрібні для посилення безпеки морських перевезень, зокрема експорту української аграрної продукції. Російські атаки дронами та ракетами створюють загрози для судноплавства в Чорному морі.

Росія намагається знищити всі судна в Чорному морі, незалежно від країни,

– наголосив Зеленський.

Президент висловив сподівання, що спільні з партнерами проєкти супроводу суден вдасться успішно реалізувати вже найближчим часом.

Нагадаємо, Україна передала міжнародним партнерам пропозиції щодо перемир'я у Чорному морі та наразі очікує на відповідь російської сторони. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Київ пропонує власні підходи до припинення бойових дій на морі та в енергетичній сфері.

Українські дипломати зараз узгоджують із міжнародними союзниками практичні механізми забезпечення безпеки. Ці ініціативи є одним із ключових питань, які Україна порушує під час переговорів в Абу-Дабі.

Також українська сторона наголошує на необхідності деескалації та отримання надійних безпекових гарантій. Окремо глава МЗС зазначив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна могла б пришвидшити завершення війни.