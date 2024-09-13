Україна робить усе для завершення війни на сильних позиціях, – Зеленський у звернені

У своєму звернені Володимир Зеленський подякував всім причетним до обміну полоненими. Загалом з початку повномасштабного вторгнення з полону вдалося повернути 3569 українців і українок.

Президент також відзначив важливу роль українських військових, які активно поповнюють обмінний фонд України. Також був активний день для міжнародної комунікації.

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Зеленський подякував усім причетним до обміну полоненими

Передусім вдячність нашим воїнам, бойовим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. На різних напрямках. Також – наші спеціальні служби, які протидіють диверсантам, колаборантам. Завдяки саме такій роботі представники України, наша команда щодо обмінів може звільняти наших людей із російського полону,

– завив Зеленський.

Президент зазначив, що 49 українців та українок повернулися на Батьківщину, серед яких військові та цивільні. Зокрема, вперше за довгий час вдалося обміняти бійців "Азову".

Серед цивільних наших людей – Леніє Умерова, дівчина, яку росіяни захопили в Криму, коли вона їхала до хворого батька. Повернуто й Героя України, військового медика Віктора Івчука.

Загалом з російського полону вже повернулися 3569 українців та українок.

Як минув Ялтинський міжнародний форум

Президент взяв участь у Ялтинському європейському форумі, де обговорював питання далекобійної зброї та оборонної співпраці з партнерами.

На полях форуму зустрівся з міністрами закордонних справ Литви та Польщі. Я подякував за підтримку. Також говорив із головою Мюнхенської безпекової конференції – це один із найбільш впливових у Європі майданчиків щодо зовнішньої та безпекової політики. Зустрівся також з Майком Помпео, ексдержсекретарем Америки. Був на форумі Борис Джонсон – один із найбільших друзів України. Я подякував йому за незмінну допомогу з 22 року,

– повідомив Зеленський.

Також відбулася зустріч із міністром оборони Данії. За словами президента України, це була "змістовна зустріч". Зеленський зауважив, що Данія є першою країною із якою Україна почала спільне виробництво зброї.

"Разом робимо "Богдани". Звичайно, говорили й про інші аспекти нашої взаємодії, зокрема F-16. Данія справді один із лідерів у підтримці нашої «оборонки». Дякую Метте, пані Прем’єр-міністру, і всьому данському народові", – заявив український лідер.

Окрім того, президент і перша леді України зустрілися з відомим актором Майклом Дугласом, який активно підтримує UNITED24.

Президент заслухав доповіді Умєрова та Сирського

Президент розповів, що сьогодні заслухав доповіді міністра оборони України Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Перший пріоритет – це зброя для наших воїнів на Покровському, на Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх Донецьких напрямках, загалом по фронту,

– розповів Зеленський.

Мовиться про постачання зброї та питання її виробництва в Україні та у співпраці з партнерами.

"Завдання – максимально зміцнити наші позиції та максимально тиснути на Росію. Цю війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях. Усе для цього ми робимо. Все", – резюмував гарант.