Україна робить все можливе, щоб спростити перетин кордону іноземцям

Внаслідок військової агресії Росії на кордон утворилися величезні черги біженців. Серед жінок та дітей можна помітити і іноземців, які намагаються покинути Україну. Наразі країна робить все можливе, щоб спростити перетин кордону іноземцям.

Міністерство внутрішніх справ спільно з урядом розробляють дієвий механізм пришвидшення перетину кордону іноземцям, які хочуть покинути територію України.

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Міністр внутрішніх справ України зазначив, що Україна робить все можливе для перетину кордону іноземними громадянами, у тому числі студентів, та дотримується всіх законів та норм міжнародного права.

МВС продовжує активну співпрацю із дипломатичними представництвами та консульствами іноземних держав, для того щоб їх громадяни були в безпеці та змогли як найшвидше повернутись до своїх країн,

– заявив міністр Денис Монастирський.

Додомо, що останні декілька днів ситуації на кордоні була занадто складною, тому в умовах війни Росії проти України пріоритет пропуску надається для жінок та дітей.

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