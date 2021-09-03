Україна, Росія та Білорусь: Кремль вперто намагається відродити імперію
3 вересня 2021 , 12:28Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Володимира Путіна є мета – створення російської радянської імперії. Очільник Кремля не припиняє говорити про те, що нібито Україна, Росія і Білорусь – 3 частини єдиного народу.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що Росія вперто намагається знищити Незалежність України взагалі.
До теми У Росії різко відповіли Зеленському про "найбрудніший у світі газ"
"Якщо говорити про довгострокові плани – у Путіна це створення російської радянської імперії у якомусь слов'янському представленні. Мовляв, Україна, Росія і Білорусь – 3 частини єдиного народу, що декларує Путін", – запевнив Яковенко.Важливо! Заяви про "братерство" російського та українського народів лунали і до війни на Донбасі. Однак після окупації Криму та агресію на Донбасі цю тезу вщент зруйнували в Україні. Попри все, Кремль і далі повторює мантру.
Яковенко пояснив останні істеричні дії Росії: дивіться відео
Путін та заяви про "один народ"
- Варто зауважити, що президент Росії вже неодноразово говорить про "братерство" з Україною та те, що ми – один народ.
- Такі слова влітку 2021 року Володимира Зеленського. Він вирішив різко відповісти Путіну.
- Президент України заявив, що якби українці і росіяни були одним народом – то в Москві, швидше за все, були б гривні, а над держдумою був би синьо-жовтий прапор.
- Мантру про один народ повторював нещодавно і міністр оборони Росії Сергій Шойгу.