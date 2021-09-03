Україна, Росія та Білорусь: Кремль вперто намагається відродити імперію

У Володимира Путіна є мета – створення російської радянської імперії. Очільник Кремля не припиняє говорити про те, що нібито Україна, Росія і Білорусь – 3 частини єдиного народу.

Про це в ефірі 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що Росія вперто намагається знищити Незалежність України взагалі.

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"Якщо говорити про довгострокові плани – у Путіна це створення російської радянської імперії у якомусь слов'янському представленні. Мовляв, Україна, Росія і Білорусь – 3 частини єдиного народу, що декларує Путін", – запевнив Яковенко.

Заяви про "братерство" російського та українського народів лунали і до війни на Донбасі. Однак після окупації Криму та агресію на Донбасі цю тезу вщент зруйнували в Україні. Попри все, Кремль і далі повторює мантру.

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Путін та заяви про "один народ"