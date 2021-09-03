Україна, Росія та Білорусь: Кремль вперто намагається відродити імперію

3 вересня 2021 , 12:28
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Джерело:

24 канал

У Володимира Путіна є мета – створення російської радянської імперії. Очільник Кремля не припиняє говорити про те, що нібито Україна, Росія і Білорусь – 3 частини єдиного народу.

Про це в ефірі 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що Росія вперто намагається знищити Незалежність України взагалі.

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"Якщо говорити про довгострокові плани – у Путіна це створення російської радянської імперії у якомусь слов'янському представленні. Мовляв, Україна, Росія і Білорусь – 3 частини єдиного народу, що декларує Путін", – запевнив Яковенко.

Важливо! Заяви про "братерство" російського та українського народів лунали і до війни на Донбасі. Однак після окупації Криму та агресію на Донбасі цю тезу вщент зруйнували в Україні. Попри все, Кремль і далі повторює мантру. 

Яковенко пояснив останні істеричні дії Росії: дивіться відео

Путін та заяви про "один народ"

  • Варто зауважити, що президент Росії вже неодноразово говорить про "братерство" з Україною та те, що ми – один народ.
  • Такі слова влітку 2021 року Володимира Зеленського. Він вирішив різко відповісти Путіну.
  • Президент України заявив, що якби українці і росіяни були одним народом – то в Москві, швидше за все, були б гривні, а над держдумою був би синьо-жовтий прапор.
  • Мантру про один народ повторював нещодавно і міністр оборони Росії Сергій Шойгу. 
Автор: Тетяна Пасічник