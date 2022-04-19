Україна і Росія провели 5 обмін полоненими: звільнені 60 військових і 16 цивільних

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося повернути 76 людей.

Це вже 5-ий офіційний обмін полоненими між Україною та Росією. Завдяки цьому додому повертаються 60 військових та 12 цивільних.

Зауважте У російському полоні перебувають близько 700 українських військових, – Верещук

Серед повернених – офіцери

Про проведення чергового обміну повідомила міністерка реінтеграція Ірини Верещук. Серед 60 звільнених військових є офіцери.

Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей,

– повідомила Верещук.

Нагадаємо, що під час попереднього обміну полоненими 14 квітня, додому повернули 30 українців.

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