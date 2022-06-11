Україна розробляє документ з гарантій безпеки разом із G7

Україна разом з союзниками групи G7 готує документ гарантій безпеки для нашої країни. Роботу над документом уже розпочато.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час саміту з безпеки Shangri La Dialogue, повідомляє 24 канал.

Увага На полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме світ, – Зеленський

Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху,

– заявив Зеленський.