У нас ще не було втрат систем HIMARS, – командувач ОК "Південь"

Українські захисники вже довели свою фаховість та майстерність під час роботи із західним озброєнням. Не виключенням стала реактивна система залпового вогню HIMARS.

Як сказав командувач військ оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю, станом на початок серпня українські бійці не втратили жодної з систем HIMARS.

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Він наголосив, що це демонструє, наскільки добре та швидко ЗСУ навчилися їх використовувати.

Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використали ці системи. Адже кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст чи склад боєприпасів,

– зазначив Ковальчук.

За його словами, наші союзники також побачили надзвичайну економічну ефективність того, як ми використовуємо ракети.

росіяни витрачають купу грошей для невеликої вигоди

Журналістка Tablet magazine констатувала, що росіяни, які мають повну перевагу в артилерії та постачанні боєприпасів над Києвом, у багатьох випадках використовували "розумні" ракети вартістю в мільйони доларів для невеликої вигоди або проти незначних (у військовому плані – 24 канал) цілей.

У цьому контексті Ковальчук продовжив порівнювати вартість: у проміжку між втратою російського обладнання на острові Зміїний і затонулим російським флагманським кораблем "Москва", росіяни розтратили технології на мільярд доларів тільки в водах Одеси.

Разом з рештою українського уряду та військових Ковальчук закликав Захід активізувати постачання ще більшої кількості артилерійських систем.

Україна отримала додаткові HIMARS

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив радісну новину: США передали Україні додаткові установки реактивних систем залпового вогню. Мовиться про 4 HIMARS, які раніше відмінно показали себе на фронті.

Ми довели, що ми розумні оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій,

– зазначив міністр оборони України.

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