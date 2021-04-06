Україна шукатиме інше місто: ТКГ після карантину не засідатиме у Мінську

Українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу не буде їхати до Мінська. Коли закінчиться пандемія, для переговорів шукатимуть інше місто.

Головна причина цьому – ворожа риторика Білорусі у бік України. Про це розповів у "Свободі слова" на ICTV віцепрем'єр та міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Мінськ не буде майданчиком для переговорів ТКГ

Пандемія рано чи пізно закінчиться, і перемовини Тристоронньої контактної групи про мир на Донбасі повернуться у формат офлайн (зараз вони відбуваються у відеоконференціях). До пандемії делегації учасників ТКГ (України, Росії та ОБСЄ) збиралися у Білорусі – в Мінську. Однак цього більше не буде.

Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь у засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, у Мінську,

– заявив Олексій Резніков.

І додав: "Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів у Мінськ для зустрічей у реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну та інше місто".

Чому Мінськ більше не може бути місцем зустрічі ТКГ

Віцепрем'єр українського уряду назвав щонайменше дві причини, чому білоруський Мінськ більше не може бути місцем зустрічі делегації учасників ТКГ:

Перша – це те, що Білорусь перебуває під впливом Росії, тож Україна "не має довіри до цієї території".

Друга – у Білорусі домінує антиукраїнська риторика (наприклад, Україну назвали "продажною маріонетковою демократією").

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