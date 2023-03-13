Уперше в історії кожен може стати послом України: Кулеба анонсував новий механізм в МЗС

Міністерство закордонних справ уперше в історії йде на безпрецедентний крок. Кожен охочий має можливість податися на посла України в одній з країн світу. Розповідаємо, як це зробити.

Про відповідну ініціативу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що спостерігається кадровий голод. І саме це наштовхнуло його на цей безпрецедентний для відомства крок.

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Дипломатична експансія росте

Але не лише у цих країнах. Загалом мовиться про 21 державу світу. Але детальніше про них ми розповімо трохи далі. За словами Дмитра Кулеби, охочих дійсно багато. Але є одне "але" – мало тих, хто готовий якісно виконувати складну роботу, яка покладається на плечі послів України. Він додав, що вкрай непросто знайти людину, яка б відповідала критеріям і вимогам, знала мови та була здатною дати результат.

Особливо складно з пошуком кандидатів на посади Послів. Шукаю їх у дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці,

– зауважив він.

Це і стало причиною того, що понад 20 країн усе ще без послів України. Пришвидшення цього процесу стало можливим лише з допомогою ухвалення нестандартних рішень. Мовиться про створення відкритого механізму. Він дозволяє як дипломатам зсередини системи, так і людям зовні податися на посаду посла.

Як подати заявку

Для цього необхідно зайти на сайт МЗС України. Там уже запустили розділ "Вакансії". Для того, щоб потрапити на конкурс, необхідно:

написати мотиваційний лист у довільній формі, вказавши країну або країни, в яких прагнете працювати, а також стисло викласти, як ви бачите свою роботу на посаді посла;

надати біографічну довідку;

надати згоду на обробку персональних даних.

Слід розуміти, що HR-служба відомства зв'язуватиметься лише з тими, кого особисто відібрав міністр. Цих кандидатів запрошуватимуть на співбесіди. Зауважимо, що остаточне рішення про призначення тієї чи іншої особи на посаду посла ухвалює президент України Володимир Зеленський.

Міністр зауважив, що особливий фокус наразі роблять на державах Африки. І якщо людина подає заявку на одну з цих держав, то це автоматично підвищує її шанси. Також, за умови рівних професійних показників Кулеба пообіцяв віддавати перевагу жінкам.

Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар'єрного зростання жінок,

– наголосив міністр.

Перелік країн, в яких шукають послів

Алжирська Народна Демократична Республіка;

Республіка Ангола;

Республіка Ботсвана;

Республіка Вірменія;

Республіка Гана;

Демократична Республіка Конго;

Федеративна Демократична Республіка Ефіопія;

Республіка Ірак;

Ісламська Республіка Іран;

Республіка Кот-д’Івуар;

Ліванська Республіка;

Малайзія;

Республіка Мозамбік;

Королівство Норвегія;

Султанат Оман;

Республіка Руанда;

Республіка Судан;

Об'єднана Республіка Танзанія;

Республіка Філіппіни;

Чеська Республіка.

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На це питання міністр також відповів. Він зауважив, що вже вніс на розгляд президента кандидатури тих, хто представлятиме Україну у цих державах. Кулеба додав, що імена стануть відомі тоді, коли укази оприлюднять.

Скажу лише, що в такі особливі країни ми плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів,

– підкреслив він.

Якщо ви або ваші знайомі прагнуть стати послами України – не проґавте цієї можливості. Цілком імовірно, що саме ви представлятимете нашу державу за кордоном.