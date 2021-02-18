Військова співпраця України та Швеції: що запланували в Міноборони

Міністр оборони України Андрій Таран підтвердив намір підписати Угоду про оборонне співробітництво зі Швецією. Під час відеоконференції зі своїм шведським колегою він обговорив подальше поглиблення співпраці двох держав.

Таран та Хульквіст поспілкувалися про основні напрямки оборонного співробітництва та обміну досвідом між країнами.

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Про майбутню співпрацю

Україна та Швеція планують провести спільні навчання, обговорити принципи територіальної оборони та участі в операціях з врегулювання криз.

Це можливо зробити в рамках Програми розширених можливостей НАТО, до якої Україна долучилась минулого року.

Про різне ставлення до членства в НАТО

Як відомо, Україна прагне отримати повноцінне членство в Північноатлантичному Альянсі.

Цікаво, що Швеція продовжує триматися позаблокової політики.

Про ситуацію в Україні

Андрій Таран розповів своєму колезі Петеру Хульквісту про поточну ситуацію на Сході України. Він подякував за активну підтримку щодо відновлення територіальної цілісності України та участь Швеції в моніторингової місії ОБСЄ.