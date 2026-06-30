Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E

Україна разом зі Швецією продовжує посилювати українську бойову авіацію. У вівторок, 30 червня, країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E.

Про це повідомив президент Зеленський.

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Що відомо про угоду зі Швецією?

У межах попередніх домовленостей із прем'єром Ульфом Крістерссоном перші 16 літаків Gripen C/D буде передано українським Повітряним силам уже на початку 2027 року.

Разом із літаками буде пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки.

30 червня Зеленський мав зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, де й обговорили реалізацію цих кроків і також ширшу двосторонню співпрацю, зокрема підготовку Drone Deal та роботу над антибалістикою.

Дякую Швеції – всьому народу та уряду – за змістовне партнерство й постійну допомогу від початку російського вторгнення. Разом працюємо заради безпеки України та всієї Європи,

– написав український президент.