Україна скликає спецсесію Генасамблеї ООН, – Кислиця

Сергій Кислиця заявив, що скликав екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН. Засідання вже у порядку денному неділі, 27 лютого.

Про це постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй повідомив у своїх соціальних мережах.

Читайте також Співробітники ООН продовжують роботу в Україні, – заступник генсека

На тлі російського вето у РБ ООН я звернувся з проханням до членів Ради прийняти необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно до резолюції 377A(V). Оскільки Росія не дозволила Раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки,

– зазначив Сергій Кислиця.

Він вказав, що на рівні Генеральної асамблеї країна-агресор не має права вето. Адже резолюцію розглядатимуть усі члени Організації Об'єднаних Націй, а це 193 держави.

У коментарі "Голосу Америки" українські дипломати пояснили, що одним із способів скликання спецсесії Генасамблеї є голосування у Радбезі. "За" повинні бути щонайменше 9 країн із 15. Права вето – немає.

Відповідне голосування Ради Безпеки вже призначили на неділю, 27 лютого.

"Засідання РБ ООН вже в недільному порядку денному. Я звернувся до членів Ради з проханням прийняти необхідне рішення для скликання відповідно до Резолюції 377A (v) спеціальної сесії ГА ООН через деструктивні дії Росії в Раді Безпеки", – додав постійний представник України.