Україна скуповує тисячі тонн свинини: звідки везуть м'ясо

У 2021 році імпорт свинини до України в 10 разів був більшим, ніж експорт. М'ясо Україна купувала у Данії, Польщі та Нідерландів.

Як повідомляє митниця, такі цифри імпорту свинини є на 36% більшими, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом країна отримала 36 600 тонн м'яса, а продала 3 тисячі 600 тонн.

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Експорт зріс

Україна експортувала свіжого м'яса свинини лише 3 тисячі 600 тонн до Грузії, Китаю та до Об'єднаних Арабських Еміратів. Втім, відбулось зростання експорту на 34% за рік.

Водночас загалом експорт української свинини зріс на 19%, тобто на 6,9 мільйона доларів. Імпорт сала до України за 11 місяців 2021 року становив 31 429 тонн, або 24,7 мільйона доларів. У січні – листопаді минулого року до України завезли 32 281 тонну сала на 23,7 мільйона доларів.

Криза на ринку

Українські виробники свинини поступово скорочують поголів'я. Здорожчання електроенергії та кормів сильно б'є по українських підприємствах, через ці фактори вони не можуть конкурувати з імпортним товаром.

У 2021 році ціна м’яса в Україні постійно зростала. На деякі види продукції вона збільшилася на третину. У жовтні, наприклад, зросла на 2,2% порівняно з вересневим показником. Водночас на ринках і в магазинах у цей період свинина навпаки здорожчала, зокрема, лопатка і стегно – на 2,1% і 5,1% відповідно.

Також за рік в Україні поступово дорожчало сало, а у жовтні зросло до максимуму. За даними Держстату, середня ціна кілограма сала по Україні за рік зросла на майже 15 гривень або на 20%. У жовтні 2020 року кілограм коштував 75,30 гривні, а у жовтні поточного року – 90,24 гривні.

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В середньому свинний биток в Україні коштує 125 гривень за кілограм.