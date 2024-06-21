З корвалолом і сльозами радості: українці в мережі бурхливо реагують на гру Словаччина – Україна

У п'ятницю, 21 червня, збірна України зіграла свій другий матч у рамках Євро-2024. Сьогодні противником українських футболістів на полі була Словаччина.

У цьому поєдинку підопічні Сергія Реброва здобули перемогу над Словаччиною із рахунком 2:1. І, звісно, перша перемога української збірної на Євро-2024 не обійшлася без реакції в соцмережах. Так, ще до того, як завершився матч, українці створили безліч мемів, найкращі з яких – покаже 24 Канал.

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Перша перемога українців на Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі відбувся матч збірних України та Словаччини. Це вже друга гра підопічних Сергія Реброва на Євро-2024.

Звісно, вболівальники ділилися мемами із емоціями ще перед грою.



Жарти українців перед грою / Перша приватна мемарня

Зауважимо, що багато мемів перед грою створили також опираючись на результат попередньої гри "синьо-жовтих" з Румунією. Тоді наша збірна програла противнику з рахунком 3:0. Вже за декілька днів з'явилася інформація про те, що влада Румунії прийняла рішення поставити Збройним Силам України систему протиповітряної оборони Patriot.

Звісно, такий розвиток подій не оминув стороною "мемологів".



Жарти українців перед матчем збірної України і Словаччини / Фото МЕМАГРАМ

Однак перший тайм матчу Україна – Словаччина змусив вболівальників трохи похвилюватися, адже вже на 17 хвилині в наші ворота забили гол. Зрештою, такий рахунок і тримав в напрузі весь подальший час першого тайму.



Реакція українців на перший тайм / 24 Канал



Як реагували на перший тайм гри українці / Перша приватна мемарня

Вже після пропущеного першого голу із словаками, в мережі завірусили фразу, що "Словаччина достроково передає Україні Patriot". Однак не забули вказати, що в них їх немає.



Однак ситуація в грі стабілізувалася, коли збірна України зрівняла рахунок. Тоді влучив у ворота Словаччини півзахисник Микола Шапаренко. Радість від забитого голу українці приховувати не стали і, звісно, відповідний мем одразу "залітав" просторами інтернету.



Як українці реагували на забитий гол Шапаренка / Фото МЕМАГРАМ

Наступний і переможний гол для української команди забив Роман Яремчук. Відтак, фінальний свисток арбітра зафіксував першу перемогу збірної України на Євро-2024.

Зрештою, в мережі надали свою версію реакції оператора ППО після гри збірної України.



Жарти українців про виграш збірної у матчі із Словаччиною / Фото МЕМАГРАМ



Реакції українців на перемогу / Фото Micik Goni

Жарти жартами, а ми, звісно, дякуємо нашій команді за проведену переможну гру. До слова, привітали футбольну збірну України з перемогою у другому турі Євро-2024 над Словаччиною і прикордонники бригади "Помста" Гвардії Наступу.

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Бажаємо "синьо-жовтим" удачі в наступному матчі,Тож віримо та підтримує українську збірну!