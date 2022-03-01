"Україна – смілива": Дуда знову поговорив із Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався телефоном з Володимиром Зеленським. Польський лідер зауважив, що ситуація складна, але Україна смілива.

Відповідний допис президент Польщі оприлюднив у твітері в ніч проти 1 березня. Це трапилось після трагічної атаки на мирних жителів у Харкові.

Зауважте Від США буде більше і санкцій, і зброї, – Блінкен телефоном пообіцяв Кулебі нову допомогу

Дуда поспілкувався з Зеленським

Я щойно (мовиться про 01:42 1 березня – 24 канал) розмовляв з президентом Володимиром Зеленським про війну в Україні. Російські ракети, у тому числі заборонені на міжнародному рівні касетні бомби, скидають на житлові квартали Києва, Харкова та інших міст,

– написав Дуда.

Президент Польщі підсумував, що ситуація важка, але Україна смілива.

ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.