Україна сьогодні – це Грааль Європи, – Єрмак закликав не міняти свободу та цінності на комфорт
26 березня 2022 , 16:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна сьогодні – це Грааль Європи. Адже відроджує ті принципи, що дали життя нинішній цивілізації Заходу.
Про це він сказав під час виступу перед американською аналітичною організацією Atlantic Council.
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За його словами, без перебільшення Україна сьогодні – це Грааль Європи, бо саме вона відроджує ті принципи, які дали життя нинішній цивілізації Заходу.
Не можна міняти свободу на комфорт. Не можна купувати ресурси за справедливість і права людини. Не можна боятися зло називати злом. Не можна зла боятись,
– підкреслив він.
Так, Андрій Єрмак закликав Європу не міняти свободу та цінності на комфорт.
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