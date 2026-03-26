Як Україна співпрацює з Близьким Сходом щодо захисту від "Шахедів": Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський заявив, що українські експерти працюють на Близькому Сході та діляться досвідом щодо захисту від "Шахедів". Водночас Україна розраховує на взаємну підтримку – зокрема на постачання ракет для систем протиповітряної оборони.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

Читайте також Війна з Іраном стає для США тим, чим вторгнення в Україну виявилося для Росії, – ЗМІ

Як Україна ділиться досвідом щодо "Шахедів"?

Володимир Зеленський нагадав, що за допомогою у відбитті іранських атак до України звернулися США, а також Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія і Кувейт. За його словами, з частиною цих держав українські фахівці вже працюють на місцях: вони оцінюють ситуацію та діляться досвідом.

Тому що скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони. Є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів,

– пояснив президент.

Він також зазначив, що українська влада вже веде переговори, щодо майбутнього постачання "деяких речей, які є в України".

Ми хочемо, щоб близькосхідні країни дали нам можливість також посилюватися. У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися,

– сказав Зеленський.

Крім того, президент підкреслив, що ключовою проблемою наразі залишається фінансування: оборонна промисловість України завантажена лише наполовину, і для нарощування виробництва дронів необхідні додаткові ресурси. За його словами, Україна готова продавати партнерам ті системи, яких має надлишок, а також ділитися експертизою.

Росія постачає Ірану дрони: що відомо?