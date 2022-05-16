Україна та США напрацьовують логістичні рішення для подолання паливної кризи, – Кубраков

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів зустріч з повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками посольства США в Україні.

Під час зустрічі обговорювалися спільні логістичні проєкти, зокрема шляхи вирішення паливної кризи в Україні. Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

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Очільник міністерства зазначив, що між Україною та Польщею вже досягнуто домовленості щодо бездозвільного руху перевізників пального. Також у співпраці з США Україна готова працювати над підвищенням ефективності роботи автомобільних та залізничних пунктів пропуску на західних кордонах.

Наразі наше головне завдання – підтримка та розвиток спільних логістичних проєктів, залучення коштів на відновлення українських міст та об’єктів інфраструктури. Сполучені Штати Америки – надійний друг України в боротьбі за вільне майбутнє,

– наголосив Кубраков.

Також на зустрічі сторони обговорили питання створення та розвитку нових шляхів експорту зерна на зовнішні ринки, де відсутність української аграрної продукції вже створює продовольчу кризу.

В цьому контексті особливу увагу приділено деблокаді портів в Одеському регіоні та залученню ООН до системного вирішення цієї проблеми,

– сказав міністр.

Крім того, під час переговорів йшла мова про посилення санкцій проти держави-терориста Росії та закриття усіх лазівок для їх уникнення.

Нагадаємо, раніше Кубраков розповів, що окупанти за період повномасштабної війни завдали збитків цивільній інфраструктурі України на 90 мільярдів доларів.

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