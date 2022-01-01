Україна й США обговорюють передачу військової допомоги, що призначалася Афганістану

Україна та США обговорюють можливість передачі українським ЗСУ військової допомоги. Мовиться про зброю, яка раніше призначалася Афганістану.

Як розповіла посол України в США Оксана Маркарова, сьогодні стоїть питання про те, що необхідно ЗСУ.

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Відповідаючи на питання, чи передуть США Україні військову допомогу, яка призначалася Афганістану, Маркарова відповіла:

Ми активно працюємо зараз, і міністр (оборони Олексій Резніков – 24 канал) розмовляв про це під час свого візиту, і це питання теж активно обговорюється.

Дипломат підкреслила, що наразі питання полягає не в тому, що Україна може отримати в цьому випадку, а в тому, що необхідно ЗСУ. Посол уточнила, що зараз йде робота над розширенням переліку військової допомоги від США.

Зазначимо, на початку грудня минулого року Україна попросила США передати частину американських озброєнь, які призначалися Афганістану до захоплення там влади Талібаном.

Військова допомога від США у 2022 році

Оксана Маркарова розповіла, що Україна отримає від США заплановані 300 мільйонів доларів. Однак буде й інша допомога, деталі якої поки розкривати рано.

Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, її збільшено до 300 мільйонів,

– заявила Маркарова.

Вона уточнила, що компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж зріс. За словами дипломатки, це та сума, яку заклали на 2022 рік і щодо якої оборонні відомства обох країн співпрацюють.

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