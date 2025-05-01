Усе змінилося в процесі підготовки, – Зеленський щодо підписання угоди про надра

Україна та Сполучені Штати 1 травня підписали угоду про корисні копалини. Президент Володимир Зеленський розповів про деталі переговорного процесу щодо неї.

Зокрема, він зазначив, що все значно змінилося під час підготовки до підписання угоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський щодо угоди про надра

Український глава держави повідомив, що сьогодні були доповіді української урядової команди по економічному партнерству із США. Він зазначив, що угода про надра підписана і буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України. За словами президента, українська сторона зацікавлена в тому, щоб з цим не було жодних затягувань.

Наші представники – передусім перша віцепремʼєр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції – усі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась у процесі підготовки,

– каже Зеленський.

Він пояснює, що тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для доволі вагомих інвестицій в Україну. Окрім цього, вона також сприятиме суттєвій модернізації українських виробництв та юридичних практик у нашій державі.

Зеленський наголосив, що в угоді немає боргу. А також додав, що наразі створюється Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і зароблятиме саме тут. Глава держави запевнив, що він працюватиме на справедливих умовах і в цьому партнерстві буде заробляти як українська держава, так і Сполучені Штати, які допомагають їй у захисті від Росії.

Президент зазначив, що у Ватикані обговорив з американським лідером Дональдом Трампом готовність до укладання угоди. За його словами, підписання документа є першим результатом ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Зеленський підкреслив, хоч перемовини щодо угоди були непростими, результат є сильним.