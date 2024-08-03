Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію громадян з Лівану

Україна евакуює з Лівану своїх громадян. Володимир Зеленський розповів, що Київ вже вивіз з Лівану 30 жінок з дітьми.

Операцію провели Головне управління розвідки, Міністерство закордонних справ та Служба зовнішньої розвідки України. Адже перед цим МЗС України закликало українців не подорожувати у Ліван, а у випадку надзвичайної ситуації – звертатись до посольства України в Лівані, пише 24 Канал.

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Що відомо про евакуацію українців з Лівану

Наша держава проводить зараз евакуацію на Близькому Сході з небезпечних районів Лівану. ГУР, СЗР та МЗС України організували вивезення 30 наших громадян – це жінки з дітьми, які зараз, у цей час, вже у безпеці. І ми продовжимо цю роботу,

– заявив у зверненні Володимир Зеленський.

Президент запевнив, що у випадку, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, то Україна це робить.

Україна повернула наших громадян з Лівану

У Головному управлінні розвідки розповіли, що 3 серпня за дорученням Володимира Зеленського разом з Міністерством закордонних справ евакуювали з Лівану 21 жінку та дев'ятеро дітей, які вже прибули до польського Жешува та перебувають у безпеці.

Людей зустріли консули та наділи їм всю необхідну допомогу та забезпечують супровід в Україну.

Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей,

– заявили українські розвідники.

Вони також запевнили, що в МЗС продовжують допомагати українцям.

Тим громадянам України, які хочуть покинути Ліван, треба звернутись у Посольство України в Лівані:

за номером телефону (+961) 5921668,

або адресою електронної пошти: emb_lb@mfa.gov.ua.