ЄС офіційно визначив Україну основним елементом своєї оборонної стратегії

Безпека Європи залежить від безпеки в Україні. Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс під час презентації "Білої книги з питань європейської оборони" на Безпековому форумі у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

Європа дедалі більше розуміє, що не вистоїть без України. А тому виділяє більше військової допомоги Києву та розмірковує над відправленням миротворців. Україна має вагому роль у новій архітектурі безпеки Європи.

Дивіться також Між двох вогнів: що відбувається з Мелоні та як це руйнує єдність Європи і допомогу Україні

Як ЄС підтримує Україну

Андрюс Кубілюс зазначив, що допомога для України стала одним із пріоритетів "Білої книги". З 24 лютого 2022 року Брюссель виділив 50 мільярдів євро військової допомоги для Києва. Кубілюс каже, що це склало лише 0,1% від ВВП ЄС і цього недостатньо.

Тому додатково Євросоюз планує виділити кошти з програми SAFE, що передбачає 150 мільярдів євро у вигляді кредитів. Це допоможе інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську, що сприятиме розвитку обох сторін.

"Україна виробляє сучасну зброю та обладнання за значно нижчими цінами, і ми можемо багато чому навчитися в України. Українська оборонна промисловість молода і динамічна, перевірена на полі бою. Україна є лідером у сферах штучного інтелекту і безпілотників", – зазначив Кубілюс під час презентації документа.

У "Білій книзі" також мовиться про необхідність збільшення постачання артилерії, боєприпасів, систем ППО та інших критично важливих озброєнь для української армії.