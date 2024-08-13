Курщина та унікальні виклики для України

Є заява від головнокомандувача ЗСУ Сирського про те, що у Курській області наші війська контролюють вже близько 1000 кілометрів квадратних. Це заодно значно більше, чим можна було побачити в оцінках від західних аналітиків або російських воєнкорів.

Тест для України

Є також заява від президента Володимира Зеленського про доручення СБУ, МВС та іншим профільним структурам розробити "гуманітарний план для території проведення операції".

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Це є відповіддю на питання, щедро поставлене в західних ЗМІ про те, а що Україна далі буде робити із територіями, куди вже зайшли "добрі курські хлібороби". Про всяк випадок, ці самі стандарти НАТО передбачають вміння налагодити контакт з цивільним населенням незалежно від території перебування військ.

Це буде певним тестом для нашої держави, бо, схоже, що вперше у своїй історії Україна буквально заходить настільки далеко в плані викликів адміністрування. Тут явно треба бути готовими до того, що цифри по фактично контрольованій "добрими курськими хліборобами" території будуть в різних джерелах коливатись й далі, і це буде нормально.

Ну і заодно – схоже, що ми таки реально наближаємось до варіанту, коли росіяни й далі наступатимуть на Покровськ, але при цьому нам доведеться на практиці вдаватися в питання роботи військово-цивільної адміністрації на Курщині.

Ми зараз на тому етапі, коли спочатку треба оцінювати вже отриманий стратегічний результат, а потім вимірювати квадратний кілометраж.