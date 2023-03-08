Україна почала серійно виробляти БпЛА, здатні пролетіти понад 3 тисячі кілометрів

Україна почала серійно виробляти власні БпЛА, які можуть пролетіти 3 100 кілометрів. Тобто вони можуть цілком долетіти до Москви та, якщо їх не зіб'ють, ще й повернутися назад.

Ці БпЛА виробляє компанія AeroDrone, і вони вже пройшли сертифікацію. Міноборони вже уклали угоду на закупівлю першої партії цих безпілотників.

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Що відомо про нові дрони

Головна перевага цих БпЛА – досить висока вантажність. Перша модель AeroDrone (D-80 Discovery) має вантажність 80 кілограмів, друга модель (E-300 Enterprise) – аж 300 кілограмів. При цьому, у випадку позаштатної ситуації безпілотники не падають з неба на землю. У них є парашутна система.

Якщо встановити бак 350 літрів, то відстань можна збільшити навіть до 3 100 кілометрів Тут можна варіювати: у дрона є корисне навантаження. Частина йде на пальне, частина — на вантаж. Тобто в залежності від цілей польоту,

– сказав інвестор БпЛА Дмитро Шимків.

Варто зауважити, що у компанії дуже обережні з поняттям дрон. У нового апарату розмах крил – 8,5 метра. Тож в AeroDrone зазначають, що це "повністю автономний літак".

Міноборони вже замовило першу партію для ЗСУ

Наразі БпЛА AeroDrone вже пройшли сертифікацію – це допуск до експлуатації у ЗСУ для обох моделей. Також компанія вже уклала угоду з Міністерством оборони, на даному етапі триває серійне виробництво.

Щоправда, є ще один етап. Перші декілька БпЛА протестують деякі підрозділи ЗСУ. Вони нададуть компанії зворотний зв'язок щодо того, чи потрібно їх ще якось покращити.

Кількість нам заборонено розголошувати. Перші зразки дронів будуть знаходитися у підконтрольній експлуатації ЗСУ. Вже визначені підрозділи, які будуть їх використовувати. За результатами підконтрольної експлуатації буде ухвалене рішення, чи ставити на озброєння (або ж ставити з доробкою),

– уточнив Шимків.

Один такий дрон може коштувати від 250 000 доларів до 450 000 доларів. Усе залежить від начинки, яку хоче замовник.