Активніше битимемо по ворогу: ексофіцер Повітряних сказав, що означає розробка власних КАБів

Українські розробники з конструкторського бюро "Медоїд" розробили керовану авіаційну бомбу. Випробування українських КАБів відбулися з фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту.

Розробка дає змогу Силам оборони ефективно застосовувати наявне озброєння для ударів по ворогу. Більше про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Які характеристики української керованої авіабомби

Як зазначив Анатолій Храпчинський, Україна створила уніфікований модуль планування та корекції, який дозволяє використовувати наявний арсенал радянського озброєння. Замість застосування вільнопадаючих бомб, які скидаються з дистанції 5 – 10 кілометрів, тепер мовиться про КАБи, здатні вражати цілі на відстані до 60 кілометрів, згідно з технічними характеристиками виробника. У перспективі планується досягти дальності щонайменше 80 кілометрів.

Використовуватимемо арсенал, який залишися на озброєнні України з радянських часів,

– наголосив колишній офіцер Повітряних сил.

Вартість однієї такої бомби становить приблизно 1 200 000 гривень, або ж близько 25 тисяч доларів США, а її маса – 500 кілограмів.

Варто зазначити, що технічні характеристики американських і французьких авіабомб різняться від 50 до 110 кілометрів. Відповідно досягнення дальності у 110 кілометрів для українських КАБів дозволить Силам оборони ефективніше знищувати ворожі позиції за допомогою вітчизняного високоточного озброєння зі штатних носіїв – літаків, які вже перебувають в експлуатації.

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Водночас російська авіація почала використовувати нові версії КАБів з більшою дальністю. Якщо дальність скидання УМПК становила 60 – 80 кілометрів, то нових більш далекобійних зразків – до 95 кілометрів.