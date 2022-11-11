"Ти плачеш разом зі мною": посольство України в Польщі оприлюднило зворушливу історію

До Дня незалежності Польщі українські дипломати підготували відео "Дякую тобі, Польще". Його покажуть в етері українських та польських телеканалів.

Про це розповіли у посольстві України в Польщі. Зазначили, що Польща прихистила мільйони українців та надає їм допомогу.

До теми Ти наша сестра, – Зеленський зворушливо привітав Польщу з днем Незалежності: відеозвернення

"Згідно з даними міністерства закордонних справ Польщі 77% поляків в той чи інший спосіб допомагають українцям, які рятуються від війни. Це яскравий приклад добросусідства та дружби двох народів та держав", – розповіли у посольстві.

Історія дружби країн під час війни: дивіться відео

Мільйони вдячних українців

Посол України в Польщі Василь Зварич подякував за підтримку українців. Він зазначив, що мільйони людей завжди будуть вдячними. Дипломати презентували відеоролик, де розповіли однієї української родини, яка демонструє щирість поляків до українців.

Коли наш біль ви сприймаєте як свій, ми сумуємо і плачемо разом, разом радіємо і разом робимо все можливе, аби перемогти й жити в об'єднаній Європі, – сказав Зварич.

Ролик "Дякую тобі, Польще!" є зворушливою історією, яку розказала українська жінка. Вона врятувалася з дітьми від війни. Короткометражку створив у Варшаві український режисер Станіслав Капралов.

Підтримка від Польщі: останні новини