Україна та світ вшановують пам'ять українського героя Василя Сліпака

Уже вп'яте в Україні та світі вшановують пам'ять укранського військового-добровольця та оперного співака Василя Сліпака. Чоловік загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера у бою біля Луганського.

41-річний чоловік пішов служити добровольцем на Донбас у травні 2015 року. Для цього він переїхав з Парижу, де був солістом Паризької національної опери.

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Василь Сліпак: вшанування пам'яті в Парижі, Україні та Японії

Щороку 29 червня увесь світ вшановує пам'ять Героя України Василя Сліпака.

У культурно-інформаційному центрі (КІЦ) при Посольстві України у Франції розповіли, що у Парижі відбудеться концерт пам'яті до 5-х роковин загибелі Василя Сліпака.

Видання "Укрінформ" пише, що організаторами заходу виступили українські дипломати та представники громадської організації "Перетинаючи Європу". Василь Сліпак посмертно залишається почесним головою організації. У концерті візьмуть участь ті, хто знав Василя, працював чи товаришував з ним.

Посол України в Японії Сергій Корсунський розповів, що 27 червня у Японії відбувся концерт, присвячений пам'яті Василя Сліпака. Його зіграв молодіжний оркестр Йокогами під керівництвом диригента Тараса Демчишина.

Приємно, що прийшло багато українців, посол Польщі, інші представники дипкорпусу, представники мерії Йокогами, отець Павло Королюк з УПЦ,

– написав український посол.

На концерті співав Денис Вишня.

Вшанування у Львові

Видання "Радіо Свобода" пише, що маратон пам'яті відбудеться також у Львові, звідки родом Василь Сліпак:

виступлять музиканти з різних країн, які, зокрема, знали соліста й українського бійця;

біля могили Василя Сліпака на Личаківському цвинтарі зберуться на молитву його рідні, друзі, ті, хто його пам'ятає.

Василь Сліпак – оперний співак та український військовий

Народився Василь Сліпак у Львові 20 грудня 1974 року. Його батьки не були пов'язані з музикою. Проте дуже гарно співав його дідусь, в честь якого назвали Василя.

Співати почав з раннього віку. Вже у 6 років співав на весіллі. Згодом старший брат віддав його співати у хор "Дударик".

Проте, через незвичний голос його тричі не приймали до Львівської консерваторії. Друзі пригадують, що у нього був унікальний голос – охоплював одразу кілька діапазонів – від басу-баритону, до меццо-сопрано.

У 1994 році на виступі в Києві його голос почув тодішній ректор Київської музичної академії та забрав хлопця до Києва.

У Паризькій опері Василь Сліпак співав з 1997 року. Хоч 19 років прожив за кордоном, та двічі відмовлявся від французького громадянства.

9 травня 2015 року, як згадують друзі, дав прощальний концерт у Парижі та поїхав в Україну. Сліпак потрапляв у найбільш гарячі точки – Піски та Авдіївку.

Воював у "Правому секторі" під псевдо "Міф". Його так називали через те, що найулюбленішою була його партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно "Фауст".

У вересні повернувся в Париж. Наприкінці травня 2016 року вдруге приїхав на фронт. Два дні перед загибеллю він ще виступив з концертом.

Джерело: Вікіпедія, "Радіо Свобода"

Хотів з Вами товаришувати. Тяжко сидіти в тому Парижі. Душа рветься до вас,

– написав Василь Сліпак ще на початку 2015 року Валерії Бурлаковій, волонтерці, воїну добровольчого батальйону "Карпатська Січ" 93-ї бригади ЗСУ, 54-ї ОМБР.

Похований на Личаківському кладовищі у Львові поруч із багатьма іншими українськими бійцями. У 2017 році посмертно йому дали звання Героя України.