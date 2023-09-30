Може йти на штурм і обороняти позиції: український бойовий робот "Лють" проходить тестування

В Україні продовжують працювати над розробкою та створенням сучасного озброєння. Наразі тестування проходить бойовий робот "Лють".

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, це технології перемоги від Brave1. Він додав, що ведеться тестування українського бойового робота, який отримав назву "Лють".

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Чим особливий робот "Лють"

Відомо, що відповідна машина озброєна танковим кулеметом. Він також оснащений оглядовою камерою, яка здатна бачити на всі 360 градусів. Крім того, він броньований, тож захищений від стрілецької зброї та уламків.

Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції,

– зазначив Федоров.

Україна створила бойового робота "Лють" / Фото з телеграма Михайла Федорова



Україна створила бойового робота "Лють" / Фото з телеграма Михайла Федорова

За словами міністра, на світлинах нам показують готовий експериментальний зразок. Він уже встиг успішно пройти польові випробування. Наразі команда працює над його удосконаленням, а також готується до масштабування виробництва.

Михайло Федоров наголосив, що технології та інновації – ключ до перемоги України. З їхньою допомогою наша держава здобуває перевагу на полі бою, а також може рятувати життя наших захисників.

Звернімо увагу, що 30 вересня відбувся перший Форум оборонних індустрій. Під час нього Володимир Зеленський анонсував створення першого у світі флоту морських дронів Україною. Він додав, що світ бачить, на що здатні наші технології.

Українського озброєння стане більше

Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися,

– зауважив президент.

Водночас глава держави зазначив, що стартувало виробництво гармат за стандартами НАТО – 155-го калібру. Крім того, Україна створює інноваційні протитанкові ракетні комплекси. І це лише частина списку того озброєння, яке створюється в межах нашої країни.

Він наголосив, що протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в керуванні. Також наша країна пропонує програмні рішення для оборони. А ще Україна зацікавлена в локалізації виробництва техніки, необхідної для нашого захисту.