Україна в ТКГ закликала звільнити 4 важкохворих бранців

9 червня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу у форматі відеоконференції. Під час розмови керівник української делегації Леонід Кравчук закликав звільнити з полону бойовиків 4 важкохворих громадян України.
Також українці закликали нарешті забезпечити відкриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі між окупованою та контрольованою урядом територією. Про це повідомили у пресслужбі нашої делегації у ТКГ.
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Засідання ТКГ 9 червня: про що говорили
Як мовиться у повідомленні української делегації у ТКГ, під час розмови 9 червня, яка відбулася у форматі відеоконференції, мовилося про таке:
- Українська сторона надала низку ініціатив у безпековій сфері. Зокрема, щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
- Окрім того, українці пропонували узгодити план розмінування з графіком ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури біля лінії розмежування.
- Російську сторону закликали якнайшвидше розблокувати роботу КПВВ зі свого боку. Адже вже почалася пора відпусток та шкільних канікул.
Окремо очільник української делегації Леонід Кравчук закликав звільнити з полону 4 громадян України, яких утримують окупанти на Донбасі, і стан здоров'я яких – важкий. Адже вони потребують належного лікування.
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