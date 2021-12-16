Україна в тренді: податкові підсумки 2021 року

У світі продовжується тренд на зниження податків. У 2021 році 20 країн світу змінили ставку податку на прибуток підприємств.

Бангладеш, Аргентина та Гібралтар підвищили свої найвищі ставки, тоді як 17 країн, у тому числі Чилі, Туніс та Франція, знизили ставки.

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Щодо наших сусідів: одразу троє входять у топ 20 країн світу з найнижчими податковими ставками на прибуток – Угорщина, Болгарія і Молдова.

Ставки податку на прибуток у наших сусідів такі: