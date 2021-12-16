Україна в тренді: податкові підсумки 2021 року
Джерело:фейсбук Тетяни Острікової
У світі продовжується тренд на зниження податків. У 2021 році 20 країн світу змінили ставку податку на прибуток підприємств.
Бангладеш, Аргентина та Гібралтар підвищили свої найвищі ставки, тоді як 17 країн, у тому числі Чилі, Туніс та Франція, знизили ставки.
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Щодо наших сусідів: одразу троє входять у топ 20 країн світу з найнижчими податковими ставками на прибуток – Угорщина, Болгарія і Молдова.
Ставки податку на прибуток у наших сусідів такі:
- Польща – 19%;
- Словаччина – 21%;
- Угорщина – 9%;
- Румунія – 16%;
- Молдова – 12%;
- Болгарія – 10%;
- Туреччина – 20%;
- Білорусь – 18%.
Деякі країни-партнери України відмовились від податку на прибуток – Грузія, Естонія, Латвія.
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Українська ставка податку на прибуток підприємств у 18% є нижчою середньосвітової та середніх у континентах світу:
- в Африці середня ставка – 28%;
- в Азії – 20%;
- в Європі – 20%;
- в Північній Америці – 26%;
- в Океанії – 24%;
- в Південній Америці – 27%;
- у світі – 23%.
Інфографіка Tax Foundation
Серед країн, які оголосили про майбутні зміни в податковій системі, також переважають настрої знижувати ставки:
- Австрія у 2024 році планує знизити з 25% до 23%;
- Франція у 2022 році очікує зменшення з 32,02% до 25,83%;
Однак Великобританія планує збільшити ставку з 19% до 25% у 2023 році.
Україна в тренді
Отже, хоча наша ставка у 18% і залишається відносно низькою у загальносвітовому розумінні, в нашому регіоні вона вже далеко не найнижча. А конкурувати за інвестора треба.
Тож ухвалення податкової частини спеціального режиму для резидентів "Дія Сity" (законопроєкт №5376) з податком на виведений капітал для ІТ-компаній якраз є у тренді підвищення привабливості української економіки та конкурентоспроможності нашої податкової системи.
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