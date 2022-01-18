Україна – це не кінцева ціль, – Каспаров про наміри Путіна

Володимир Путін намагається показати усьому світові, що Росії не зможе протистояти ніхто. Використовує у цій війні і Україну. Однак вона – не кінцева ціль президента Росії.

Про це відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров розповів у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. Він зауважив, для Путіна Україна – це огидне дітище білоруських домовленостей.

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Зокрема, незалежна Україна для нього передбачає таку небезпеку, що з цим він готовий боротись.

Україна – це не кінцева ціль. Все одно є інші можливості. Не будемо забувати про російськомовну спільноту у Нарві (місто в Естонії – 24 канал). Гаррі Каспаров Російський опозиційний політик

За його словами, не варто вірити тим, хто запевняє, що Путін ніколи не ризикуватиме нападати на країну НАТО.

"Список того, що Путін "ніколи не зробить" – він вже нескінченний. Пора перестати говорити про те, що він цього не зробить. Вважаймо, що він може це зробити і до цього готуймося", – підсумував Каспаров.

Інтерв'ю з Гаррі Каспаровим у програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

Цілі Путіна