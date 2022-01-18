Україна – це не кінцева ціль, – Каспаров про наміри Путіна
Джерело:24 канал
Володимир Путін намагається показати усьому світові, що Росії не зможе протистояти ніхто. Використовує у цій війні і Україну. Однак вона – не кінцева ціль президента Росії.
Про це відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров розповів у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. Він зауважив, для Путіна Україна – це огидне дітище білоруських домовленостей.
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Зокрема, незалежна Україна для нього передбачає таку небезпеку, що з цим він готовий боротись.
Україна – це не кінцева ціль. Все одно є інші можливості. Не будемо забувати про російськомовну спільноту у Нарві (місто в Естонії – 24 канал).
За його словами, не варто вірити тим, хто запевняє, що Путін ніколи не ризикуватиме нападати на країну НАТО.
"Список того, що Путін "ніколи не зробить" – він вже нескінченний. Пора перестати говорити про те, що він цього не зробить. Вважаймо, що він може це зробити і до цього готуймося", – підсумував Каспаров.
Інтерв'ю з Гаррі Каспаровим у програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
Цілі Путіна
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що лихі наміри Путіна спрямовані не лише проти України.
- Кулеба вважає, що російський президент хоче принизити Захід, встановивши свою сферу впливу в Європі.
- Москва намагається це зробити, діючи за спинами європейців, зокрема – французів.