Україна – лише один епізод у ширшій схемі, – у Чехії заявили про загрозу для НАТО від Росії

Український контрнаступ не приніс очікуваних результатів, тим часом Росія розпочала масовані наступи на кількох напрямках. У Чехії вважають, що коли Захід не забезпечить Україну всім необхідним, виникне серйозна загроза успіху країни-агресорки.

Якщо Захід припинить підтримувати Україну, то вона програє, і ЄС, і НАТО зіткнуться з Росією ще ближче. Тому європейська спільнота повинна допомагати Україні усіма можливими способами, таку думку висловив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

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Яке головне завдання союзників України

За словами Ліпавського, бойові дії поступово переростають у війну на виснаження. І за таких умов Росія має більше переваги, ніж Україна. У країни-агресорки багато ресурсів, і вона не рахується з людським життям.

Тому, на думку дипломата, головне завдання союзників Києва у новому році полягає у тому, аби забезпечити його достатньою кількістю військової техніки. Саме постачання військової допомоги України має стати частиною стратегії протидії Заходу шкідливому впливу Росії в Європі.

Зокрема, у 2024 році союзники мають поставити для себе пріоритетом знайти потужності для вироблення необхідної кількості артилерійських боєприпасів, зазначив Ліпавський.

Україна – лише епізод, у планах Путіна далі – НАТО

Міністр впевнений, що апетити Путіна більші за те, аби просто відхопити окремі шматки української території, він хоче знищення України як такої. Про що російський президент сам неодноразово казав, заперечуючи існування українців як окремої нації.

Водночас очільник МЗС Чехії вважає, що для держав-членів НАТО також існує загроза російської агресії. Про що говорить стратегія країни-агресорки – вона планує створити величезні армії.

Тож Україна — лише один епізод у набагато ширшій схемі. І в цьому контексті будь-яка допомога Києву має сенс,

– наголосив дипломат.

Реальна загроза

На Заході і США все частіше лунають голоси, які вказують на реальність загрози зіткнення Росії та НАТО. Зокрема, у своєму зверненні до Конгресу про це заявив президент США Джо Байден. Він не сумнівається, що отримавши перемогу в Україні, Путін зазіхне на країни-члени Альянсу.

За словами Байдена, якщо зараз США відмовляться фінансово підтримувати Україну, завтра американським солдатам доведеться воювати з російськими окупантами.