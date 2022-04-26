Україна – це єдине, що відгороджує світ від третьої світової, – Саакян

Росія фактично розпочала третю світову війну. Принаймні інерція в якій держава-агресорка запустила цей процес, говорить про те, що вона вже не зможе зійти з воєнних рейок.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. Він підкреслив, що економіка Росії, як і її пропагандистська та політична машина підштовхуватимуть путінський режим до ведення війни.

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Україна відгороджує світ від війни

За його словами, це спосіб їхнього самозбереження. Тобто якщо росіяни не продовжуватимуть воювати, то задихнуться від внутрішніх проблем та нестабільності, які завдяки війні намагаються експортувати на інші держави.

Інформаційно, фінансово та у кіберпросторі – це третя світова війна, тільки воєнно вона локалізована в Україні. Саме тому абсолютно справедливою є теза, за якою Україна – це єдине, що відгороджує світ від третьої світової,

– заявив Саакян.

Усе залежить від українців

За його словами, саме від того, наскільки Росія ослабне чи зазнає краху у війні Україною – залежить, чи буде здатна держава-агресорка виходити на новий рівень протистояння та втягнути усіх в третю світову.

"Якщо ж Росія не буде здатна на це, тоді, можливо, ми оминули сьогоднішні ризики третьої світової війни кров'ю, потом та сльозами української нації. І, звісно, певними фінансовими й військовими втратами з боку наших партнерів", – підсумував Саакян.

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