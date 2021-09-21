Україна цього року не повернеться в зелену карантинну зону, – КШЕ

Обмеження жовтої зони адаптивного карантину діятимуть з 23 вересня. До кінця 2021 року Україна вже не повернеться до зеленого рівня небезпеки.

Таку думку висловив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Хвиля захворюваності на коронавірус, яку зараз фіксують в Україні,, за своїми характеристиками відповідатиме попередній.

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Крім того, за його словами, весняна хвиля потенційно може бути більшою за попередню.

Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе як під час весняної хвилі. Юрій Ганиченко Керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ

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З 23 вересня усі області України перейдуть у жовту зону.

Водночас Чернівецька область може відразу перейти у червону зону.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, що понад 98% госпіталізованих з коронавірусом – це невакциновані люди.

Станом на 21 вересня рівень захворюваності на COVID-19 перевищений у 22 областях.



Обмеження у зонах адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу