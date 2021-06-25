Україна зможе імпортувати зріджений газ з Туреччини: сторони дійшли згоди
25 червня 2021 , 17:29Читать новость на русском
Джерело:Міненерго
Україна та Туреччина домовились про співпрацю у сфері енергетики. Вона, серед іншого, передбачає постачання зрідженого природного газу.
Про співпрацю сторони домовилися під час п'ятого засідання українсько-турецької робочої групи з питань енергетики.
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Відомо, що сторони вже домовились:
- сприяти співпраці компаній енергетичного сектору щодо диверсифікації поставок природного газу до України,
- розбудувати інфраструктуру ЗПГ-терміналів,
- співпрацювати у питанні транспортування природного газу через Трансбалканський трубопровід в обох напрямках між Україною та Туреччиною.
Як пояснив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, наразі Україна не є активним гравцем ЗПГ-ринку.
Проте геополітична ситуація та зменшення обсягів транзиту змушують шукати нові напрями торгівлі та співпраці для забезпечення завантаженості власної газотранспортної системи,
– підкреслив він.