Україна зможе імпортувати зріджений газ з Туреччини: сторони дійшли згоди

Україна та Туреччина домовились про співпрацю у сфері енергетики. Вона, серед іншого, передбачає постачання зрідженого природного газу.

Про співпрацю сторони домовилися під час п'ятого засідання українсько-турецької робочої групи з питань енергетики.

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Відомо, що сторони вже домовились:

сприяти співпраці компаній енергетичного сектору щодо диверсифікації поставок природного газу до України,

розбудувати інфраструктуру ЗПГ-терміналів,

співпрацювати у питанні транспортування природного газу через Трансбалканський трубопровід в обох напрямках між Україною та Туреччиною.

Як пояснив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, наразі Україна не є активним гравцем ЗПГ-ринку.

Проте геополітична ситуація та зменшення обсягів транзиту змушують шукати нові напрями торгівлі та співпраці для забезпечення завантаженості власної газотранспортної системи,

– підкреслив він.