Залужний – задоволений: Україна випробувала ударний дрон із дальністю ураження 1000 кілометрів

Застосування українського ударного дрона із дальністю ураження 1000 кілометрів пройшло успішно. В Укроборонпромі поділилися гарною новиною та опублікували красномовне фото.

Світлину опублікувала Наталка Сад – речниця Укроборонпрому. Вона й повідомила, що випробування минули успішно.

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Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 кілометрів,

– підписала фото Сад.



Фото, зроблене після успішного випробування / Наталка Сад

Жодних деталей наразі не розкривають. Водночас українці у коментарях вже радіють та наголошують, що це – дуже класна новина. Українські захисники потребують сотень й тисяч дронів. Вони не тільки ефективно допомагають знищувати ворога, але й рятують життя героїв.

Україна працює над виготовленням дронів

Раніше Володимир Зеленський підписав важливі для виробництва дронів укази. Мовиться про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для них. Михайло Федоров наголосив, що цим Україна робить важливий наступний крок до масштабування виробництва дронів.

Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників,

– наголосив Федоров.

Він пояснив, що тепер імпортерів звільняють від оплати: